Депутат Скрозникова призвала отменить штрафы за списывание на ЕГЭ

«На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более что выпускник наверняка осознал ошибку — и вряд ли попытается списать на пересдаче, так как риски слишком велики», — сказала депутат.