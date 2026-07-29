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Депутат Скрозникова призвала отменить штрафы за списывание на ЕГЭ

Член комитета Госдумы по просвещению считает аннулирование результатов экзамена достаточным наказанием.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Удаление с экзамена и аннулирование его результатов является достаточным наказанием за списывание на ЕГЭ, административные штрафы за это нарушение нужно отменить. Такое мнение ТАСС высказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).

Ранее суд в Вологодской области оштрафовал на 3 тыс. рублей 18-летнюю местную жительницу за шпаргалку на ЕГЭ по обществознанию.

«На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более что выпускник наверняка осознал ошибку — и вряд ли попытается списать на пересдаче, так как риски слишком велики», — сказала депутат.

Скрозникова подчеркнула, что удаление с экзамена и аннулирование результата — уже и так серьезная мера. «Суды подвергают выпускника двойному наказанию, когда выписывают штраф, который, вероятно, придется оплачивать родителям. Это перебор», — отметила парламентарий.

По ее словам, суды штрафуют попавшихся на списывании выпускников по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации», однако в некоторых случаях прокуратура оспаривает эти решения, их отменяют как малозначительные.

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