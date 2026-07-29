Россиян ждет новый ГОСТ на излюбленную сладость: о чем речь

Согласно ГОСТу, на поверхности сырка не допускается непокрытых участков — глазурь должна наноситься ровно. Допускается как блестящая, так и матовая фактура, однако глазурь не должна отслаиваться и прилипать к обертке. Для замороженной продукции после оттаивания допустим незначительный конденсат на поверхности.