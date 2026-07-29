Россиян ждет новый ГОСТ на излюбленную сладость: о чем речь

В России готовят новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта.
ГОСТ начнет официально действовать с начала 2028 года.иНовый государственный стандарт устанавливает нормы качества для творожных сырков в глазури, продаваемых в упаковке. При этом сами производители имеют право перейти на него досрочно.
Согласно ГОСТу, на поверхности сырка не допускается непокрытых участков — глазурь должна наноситься ровно. Допускается как блестящая, так и матовая фактура, однако глазурь не должна отслаиваться и прилипать к обертке. Для замороженной продукции после оттаивания допустим незначительный конденсат на поверхности.
Кроме этого, среди нововведений: требования к консистенции, жирности, влажности, содержанию сахарозы и кислотности.
Также стандарт запрещает любые посторонние вкусы и запахи, а разрешенный состав ингредиентов включает творог, масло, пастеризованные сливки и сахар.
В качестве добавок ГОСТ называет ваниль, какао, корицу, сухофрукты, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку, семена подсолнечника, а также иные ингредиенты.
Напомним, что с 1 июля заработал обновленный ГОСТ на опознавательные знаки для такси.