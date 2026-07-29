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Россиян ждет новый ГОСТ на излюбленную сладость: о чем речь

В России с 2028 года заработает ГОСТ на творожные сырки.

Источник: Комсомольская правда

В России готовят новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта.

ГОСТ начнет официально действовать с начала 2028 года.иНовый государственный стандарт устанавливает нормы качества для творожных сырков в глазури, продаваемых в упаковке. При этом сами производители имеют право перейти на него досрочно.

Согласно ГОСТу, на поверхности сырка не допускается непокрытых участков — глазурь должна наноситься ровно. Допускается как блестящая, так и матовая фактура, однако глазурь не должна отслаиваться и прилипать к обертке. Для замороженной продукции после оттаивания допустим незначительный конденсат на поверхности.

Кроме этого, среди нововведений: требования к консистенции, жирности, влажности, содержанию сахарозы и кислотности.

Также стандарт запрещает любые посторонние вкусы и запахи, а разрешенный состав ингредиентов включает творог, масло, пастеризованные сливки и сахар.

В качестве добавок ГОСТ называет ваниль, какао, корицу, сухофрукты, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку, семена подсолнечника, а также иные ингредиенты.

Напомним, что с 1 июля заработал обновленный ГОСТ на опознавательные знаки для такси.