Экс-командир «Альфы» рассказал о потере 38 сотрудников за 50 лет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Легендарная «Альфа» за 50 лет боевых операций потеряла 38 сотрудников. Об этом сказал командир группы «А» КГБ СССР — ГУО России (1977−88, 1992−95) Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев в интервью «Российской газете» к 52-й годовщине образования легендарного спецподразделения.
«Для “Альфы”, если погибли заложники, это провал операции. Спецназовцы воспитываются в духе “сам погибай, но заложника освободи, сохрани ему жизнь”, — подчеркнул он, говоря об истории спецподразделения.
«Какой ценой это достигается — отдельная тема. Могу сказать, что за 50 лет число сотрудников, которые погибли при выполнении боевых заданий, составило 38 человек. Это очень много, — отметил генерал. — Проведение таких операций и достижение победы — это сложная вещь».
Отдельно он рассказал о подготовке спецназовцев. «Понятно, что все [спецподразделения] тренируют силу и ловкость, координацию движений. Но самое главное, что мы уделяем внимание практическим занятиям по освобождению заложников в зданиях, самолетах, других ограниченных пространствах. Именно эти занятия позволяют создать слаженность подразделения в целом», — заметил Зайцев.
«Тот, кто идет первый на пулю, твердо знает и уверен, что следующий за ним всегда его прикроет. Очень важно, чтобы такое чувство сохранялось постоянно, что он не одинок, ему помогут выбраться из любой ситуации», — подчеркнул бывший командир «Альфы».
История «Альфы».
Спецподразделение — группа «А» КГБ СССР — было образовано 29 июля 1974 года приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова в ответ на стремительный рост террористических актов в мире, в том числе захватов самолетов и заложников. Первую операцию по обезвреживанию вооруженного террориста, проникшего на территорию посольства США в Москве, сотрудники группы «А» провели 28 марта 1979 года.
Боевое крещение подразделение прошло 27 декабря 1979 года, когда совместно с группой «Зенит» и при поддержке спецназа Министерства обороны СССР оно штурмом взяло президентский дворец Амина «Тадж-Бек» в Кабуле. В 1983—1987 годах личный состав группы на постоянной основе участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. Более чем за 50 лет сотрудники «Альфы» провели десятки операций по освобождению заложников, обезвреживанию террористов на территории СССР и России.