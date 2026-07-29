Экс-командир «Альфы» рассказал о потере 38 сотрудников за 50 лет

Боевое крещение подразделение прошло 27 декабря 1979 года, когда совместно с группой «Зенит» и при поддержке спецназа Министерства обороны СССР оно штурмом взяло президентский дворец Амина «Тадж-Бек» в Кабуле. В 1983—1987 годах личный состав группы на постоянной основе участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. Более чем за 50 лет сотрудники «Альфы» провели десятки операций по освобождению заложников, обезвреживанию террористов на территории СССР и России.