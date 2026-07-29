В США женщина судится с производителем роботов после столкновения на парковке

Инцидент произошел на парковке Университета штата Аризона, где 73-летняя Перес работала парковщиком. По ее словам, небольшой робот-доставщик сначала двигался перед ней, но затем неожиданно развернулся и врезался в женщину, сбив ее с ног. После падения робот снова начал двигаться в ее сторону, когда она уже лежала на асфальте.