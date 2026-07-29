Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США женщина судится с производителем роботов после столкновения на парковке

Жительница Аризоны Труди Перес подала в суд на компанию Starship Technologies, утверждая, что получила серьезные травмы после столкновения с роботом для доставки еды. Об этом в субботу, 25 июля, пишет New York Post.

Жительница Аризоны Труди Перес подала в суд на компанию Starship Technologies, утверждая, что получила серьезные травмы после столкновения с роботом для доставки еды. Об этом в субботу, 25 июля, пишет New York Post.

Инцидент произошел на парковке Университета штата Аризона, где 73-летняя Перес работала парковщиком. По ее словам, небольшой робот-доставщик сначала двигался перед ней, но затем неожиданно развернулся и врезался в женщину, сбив ее с ног. После падения робот снова начал двигаться в ее сторону, когда она уже лежала на асфальте.

На место происшествия вызвали полицию. В отчете отмечалось, что женщина «выглядела травмированной», а на ее левой руке был порез длиной около десяти сантиметров. Позднее Перес заявила, что последствия оказались значительно серьезнее — она получила перелом позвоночника, а некоторые травмы останутся с ней на всю жизнь.

Теперь Перес требует привлечь Starship Technologies к ответственности. Рассмотрение дела с участием присяжных запланировано на начало 2026 года, говорится в материале.

В декабре женщина во время прогулки по Арбату заметила роботов-доставщиков, которых решила снять на видео. Прохожая не увидела, как один из них оказался прямо за ней. Она споткнулась об него и, перевернувшись вниз головой, упала на дорогу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше