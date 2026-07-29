В США женщина судится с производителем роботов после столкновения на парковке

Жительница Аризоны Труди Перес подала в суд на компанию Starship Technologies, утверждая, что получила серьезные травмы после столкновения с роботом для доставки еды. Об этом в субботу, 25 июля, пишет New York Post.
Инцидент произошел на парковке Университета штата Аризона, где 73-летняя Перес работала парковщиком. По ее словам, небольшой робот-доставщик сначала двигался перед ней, но затем неожиданно развернулся и врезался в женщину, сбив ее с ног. После падения робот снова начал двигаться в ее сторону, когда она уже лежала на асфальте.
На место происшествия вызвали полицию. В отчете отмечалось, что женщина «выглядела травмированной», а на ее левой руке был порез длиной около десяти сантиметров. Позднее Перес заявила, что последствия оказались значительно серьезнее — она получила перелом позвоночника, а некоторые травмы останутся с ней на всю жизнь.
Теперь Перес требует привлечь Starship Technologies к ответственности. Рассмотрение дела с участием присяжных запланировано на начало 2026 года, говорится в материале.
В декабре женщина во время прогулки по Арбату заметила роботов-доставщиков, которых решила снять на видео. Прохожая не увидела, как один из них оказался прямо за ней. Она споткнулась об него и, перевернувшись вниз головой, упала на дорогу.