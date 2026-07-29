Экс-командир «Альфы» заявил, что молодежь должна любить и защищать Родину

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Молодое поколение должно понимать, что Родину нужно не только любить, но и защищать. Такое мнение высказал экс-командир легендарной «Альфы» (1977−88, 1992−95) Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, отвечая на вопрос о том, каким должно быть следующее поколение, чтобы успешно противостоять угрозам, стоящим перед Россией.
«Поколение должно быть однозначно патриотами нашего Отечества, это сняло бы очень многие проблемы, а для этого необходимо воспитывать патриотизм в наших молодых людях», — сказал Зайцев в интервью «Российской газете» к 52-й годовщине создания «Альфы».
«Чтобы молодое поколение не формально, а осознанно относилось к этому. Родину нужно не только любить и делать все для того, чтобы она развивалась благополучно, но еще и защищать ее», — отметил генерал.
По его словам, ему много раз приходилось выступать в Москве в кадетских училищах и школах. «Могу сказать, что подобная работа построена в основном на энтузиазме, но необходимо рассмотреть вопрос о создании государственной программы патриотического воспитания молодежи и чтобы возглавил ее не формалист-чиновник, а человек, горящий за это дело», — подчеркнул он.