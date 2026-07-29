Экс-командир «Альфы» заявил, что молодежь должна любить и защищать Родину

По его словам, ему много раз приходилось выступать в Москве в кадетских училищах и школах. «Могу сказать, что подобная работа построена в основном на энтузиазме, но необходимо рассмотреть вопрос о создании государственной программы патриотического воспитания молодежи и чтобы возглавил ее не формалист-чиновник, а человек, горящий за это дело», — подчеркнул он.