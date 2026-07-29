29 июля в календаре: день заботы о любимых людях и Международный день тигра

Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду. Коршуны в небе парят — к зною. Желтый оттенок облаков на закате предвещает дождь на следующий день. Листья конского каштана выделяют много липкого сока, отчего становятся блестящими — к ненастью. Частые туманы — к большим грибам. Теплый день — к своевременному сбору урожая. Дождливая погода предвещает неурожайный год. Морковная ботва склонилась к земле — к дождю. Густой туман — к хорошему урожаю грибов. Посторонние звуки с неба в ясный вечерний день — к дождю. Роса в траве держится до обеда — к жаркой погоде. Ночной град 29 июля — большая редкость. Найти сегодня раздвоенный ржаной колос (спорынью) — к богатству на всю оставшуюся жизнь. Человек, который нашел спорынью, не будет знать ни голода, ни бедности. На Афиногена кончаются жаркие дни и ночи становятся холодными. Если в этот день помолиться Солнцу — ясная погода установится надолго. В лес идти сегодня — к серьезной опасности. Чтобы обезопасить себя от козней нечистой силы, запрещено также рубить и колоть дрова, рвать грибы и даже громко смеяться и разговаривать, проходя мимо леса.