29 июля в календаре: день заботы о любимых людях и Международный день тигра

Какой сегодня праздник.
День заботы о любимых людях Международный день тигра День спиртоносного дерева День поворачивания налево Международный день губной помады День смузи Праздник иконы Божией Матери Чирской День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского.
Именины.
Алевтина, Афиноген, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.
Афиногенов день.
В этот день совершается память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Предание таково: однажды правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам, но многие севастийцы отказались участвовать в этой затее, поскольку исповедовали христианство. Правитель приказал своим воинам избивать отступников. Тогда же выяснилось, что христианство распространилось в Севастии благодаря проповедям местного епископа — старца Афиногена.
Филомарх отдал приказ разыскать Афиногена и привести его на суд. Воины, отправленные к старцу, не застали его самого в монастыре, зато схватили его десятерых учеников. После этого Афиноген сам пришел к правителю и стал укорять его за то, что он бросил в темницу невиновных людей. Слова епископа не возымели действия на Филомарха, и старец оказался в тюрьме вместе со своими учениками. На суде все одиннадцать христиан проявили стойкость и отказались поклониться языческим идолам. После жестоких пыток они были казнены. Перед смертью Афиноген удостоился чести услышать глас Божий, обещавший мученикам встречу в раю.
Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.
Кроме того, на ниве оставляли несколько колосьев на корню. Этот несжатый участок называли «финогенова волотка» (волотка — это верх снопа). Из оставленных на поле колосьев старухи завивали так называемую бороду Волоса; впоследствии этих колосьев никто не должен был касаться, так как они предназначались в жертву древнему славянскому богу.
С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые вспоминали в день святого Афиногена. Среди них такие: «Первый колосок Финогею, последний — Илье на бороду»; «На Финогея молись солнышку — проси Бога о ведрышке»; «Придет Финогей с теплом и светом — уберешься загодя со жнитвом; Финогей с дождем — копногной, хлеб в снопе прорастет».
В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка.
События.
1586 год — основан город Тюмень.
1696 год — русскими войсками взята турецкая крепость Азов.
1836 год — в Париже торжественно открыта Триумфальная арка.
1914 год — отменены VI летние Олимпийские игры.
1948 год — открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).
1952 год — состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета через Тихий океан.
1963 год — состоялся первый полет самолета Ту-134.
1974 год — в СССР создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом.
1981 год — состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер.
1990 год — город Калинин переименован в Тверь.
2015 год — компания Microsoft анонсировала операционную систему «Windows 10».
2023 год — начало Нигерского кризиса.
В этот день родились.
Иван Айвазовский (1817 — 1900 г.), русский живописец-маринист.
Бенито Муссолини (1883 — 1945 г.), итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.
Филипп Голиков (1900 — 1980 г.), советский военачальник, Маршал Советского Союза.
Клара Боу (1905 — 1965 г.), американская актриса, звезда немого кино.
Павел Кадочников (1915 — 1988 г.), советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.
Микис Теодоракис (1925 — 2021 г.), греческий композитор и политический деятель.
Зиновий Корогодский (1926 — 2004 г.), советский и российский театральный режиссер, педагог, Народный артист РСФСР.
Игорь Крутой (1954 г.), советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России.
Народные приметы.
Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду. Коршуны в небе парят — к зною. Желтый оттенок облаков на закате предвещает дождь на следующий день. Листья конского каштана выделяют много липкого сока, отчего становятся блестящими — к ненастью. Частые туманы — к большим грибам. Теплый день — к своевременному сбору урожая. Дождливая погода предвещает неурожайный год. Морковная ботва склонилась к земле — к дождю. Густой туман — к хорошему урожаю грибов. Посторонние звуки с неба в ясный вечерний день — к дождю. Роса в траве держится до обеда — к жаркой погоде. Ночной град 29 июля — большая редкость. Найти сегодня раздвоенный ржаной колос (спорынью) — к богатству на всю оставшуюся жизнь. Человек, который нашел спорынью, не будет знать ни голода, ни бедности. На Афиногена кончаются жаркие дни и ночи становятся холодными. Если в этот день помолиться Солнцу — ясная погода установится надолго. В лес идти сегодня — к серьезной опасности. Чтобы обезопасить себя от козней нечистой силы, запрещено также рубить и колоть дрова, рвать грибы и даже громко смеяться и разговаривать, проходя мимо леса.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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