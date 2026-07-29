В России с 2028 года заработает новый ГОСТ на творожные сырки

Глазурь может иметь гладкую, блестящую или матовую поверхность. Она не должна прилипать к упаковке или крошиться. На замороженных сырках после размораживания могут появляться капли влаги. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и умеренно плотную консистенцию. В сырках с долей жира до 10% стандарт допускает лёгкую мучнистость. Массовая доля жира должна составлять от 5% до 26%, а влаги — от 33% до 55%. Содержание сахарозы не должно превышать 32%. Максимальную кислотность установили на уровне 220 градусов Тернера.