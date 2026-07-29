Стало известно, как отличить аллергию от простуды

Поллиноз (сезонный аллергический ринит) делится на три периода и появляется каждый год в одно и то же время. Об этом aif.ru сообщила иммунолог Лариса Талько.
«Поллиноз делится на три периода. Весной отмечается реакция на пыльцу деревьев, чаще всего березы. Летом — на луговые травы. В конце лета и осенью — на сорные травы, чаще полынь и амброзию», — отметила врач.
По ее словам, пик концентрации пыльцы приходится на утренние часы, причем в сухую ветреную погоду она максимальна, а после дождя или в безветрие ее распространение снижается.
Специалист объяснила, как отличить аллергию от простуды. Если симптомы длятся дольше двух недель и повторяются ежегодно в одно и то же время — это повод заподозрить такое заболевание, сказала Талько.
Телеканал «Царьград» предупредил, что серьезной проблемой является поллиноз (аллергия на пыльцу). При этом многие симптомы проявляются именно при выходе на улицу. Кроме того, поллиноз может перейти в бронхиальную астму.