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Премьер Британии выступил против продажи прав на ЧМ частным инвесторам

Премьер-министр Британии Энди Бёрнэм заявил о недопустимости передачи коммерческих прав на чемпионат мира по футболу в руки частных инвесторов. Свою позицию он выразил в социальной сети X, подчеркнув, что футбол всегда принадлежал болельщикам.

Источник: Life.ru

По словам Бёрнэма, попытки монетизировать главный футбольный турнир являются предательством самой сути игры.

«Позвольте мне ясно выразиться. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и которые стоят у кромки поля каждую неделю в любую погоду. Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мире спорта. И никто не имел права его продавать. Называйте эту сделку как хотите, но как только вы продаёте хотя бы часть игры, вы предаёте саму её суть», — написал Бёрнэм.

Ранее во вторник издание The Times сообщило о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на мундиаль. Схема предполагает создание отдельной компании для управления мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубным первенством. Ожидается, что каждая из 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА может получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Сам Инфантино, по данным издания, может занять пост комиссионера этой структуры. В публикации также утверждалось, что консультации уже ведутся с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Бёрнэм, который является давним болельщиком ливерпульского «Эвертона», дал понять, что подобные инициативы противоречат духу игры и интересам миллионов фанатов по всему миру.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре внимания Конгресса США после начала расследования о его возможных связях с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Демократ Джейми Раскин потребовал от руководителя футбольной федерации раскрыть детали этих контактов. Конгрессмен потребовал сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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