Премьер Британии выступил против продажи прав на ЧМ частным инвесторам

По словам Бёрнэма, попытки монетизировать главный футбольный турнир являются предательством самой сути игры.
«Позвольте мне ясно выразиться. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и которые стоят у кромки поля каждую неделю в любую погоду. Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мире спорта. И никто не имел права его продавать. Называйте эту сделку как хотите, но как только вы продаёте хотя бы часть игры, вы предаёте саму её суть», — написал Бёрнэм.
Ранее во вторник издание The Times сообщило о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на мундиаль. Схема предполагает создание отдельной компании для управления мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубным первенством. Ожидается, что каждая из 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА может получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Сам Инфантино, по данным издания, может занять пост комиссионера этой структуры. В публикации также утверждалось, что консультации уже ведутся с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Бёрнэм, который является давним болельщиком ливерпульского «Эвертона», дал понять, что подобные инициативы противоречат духу игры и интересам миллионов фанатов по всему миру.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре внимания Конгресса США после начала расследования о его возможных связях с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Демократ Джейми Раскин потребовал от руководителя футбольной федерации раскрыть детали этих контактов. Конгрессмен потребовал сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом.
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