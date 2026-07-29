Премьер Британии выступил против продажи прав на ЧМ частным инвесторам

Ранее во вторник издание The Times сообщило о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на мундиаль. Схема предполагает создание отдельной компании для управления мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубным первенством. Ожидается, что каждая из 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА может получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Сам Инфантино, по данным издания, может занять пост комиссионера этой структуры. В публикации также утверждалось, что консультации уже ведутся с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Бёрнэм, который является давним болельщиком ливерпульского «Эвертона», дал понять, что подобные инициативы противоречат духу игры и интересам миллионов фанатов по всему миру.