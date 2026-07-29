ООН: Миру грозит эпидемия ВИЧ из-за урезания финансирования

В 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло в трех регионах и 21 стране, включая Восточную Европу и Центральную Азию. Из 41 миллиона человек, инфицированных ВИЧ, около девяти миллионов не получают лечения, а почти половина детей с ВИЧ не имеют доступа к антиретровирусной терапии. В ООН указали, что объемы помощи в целях развития в мире резко сократились — в 2025 году на 23 процента, особенно сильно пострадали программы глобального здравоохранения, говорится в материале.