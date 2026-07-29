ООН: Миру грозит эпидемия ВИЧ из-за урезания финансирования

Дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией может привести к мировой эпидемии, предупреждает Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) в своем докладе.
В документе отмечается, что объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ сократился более чем на 1,5 миллиарда долларов — с 8,8 миллиарда в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025 году, что является самым низким показателем почти за 20 лет.
UNAIDS считает, что сокращение финансирования и урезание средств на профилактику ВИЧ, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году ВИЧ заразились 1,2 миллиона человек. Если не принять срочных мер, к 2030 году число заразившихся может превысить 3 миллиона человек.
В 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло в трех регионах и 21 стране, включая Восточную Европу и Центральную Азию. Из 41 миллиона человек, инфицированных ВИЧ, около девяти миллионов не получают лечения, а почти половина детей с ВИЧ не имеют доступа к антиретровирусной терапии. В ООН указали, что объемы помощи в целях развития в мире резко сократились — в 2025 году на 23 процента, особенно сильно пострадали программы глобального здравоохранения, говорится в материале.
3 февраля появилась информация о том, что американские молекулярные биологи впервые создали прототип вакцины от ВИЧ, который может нейтрализовать вирус после введения первой дозы в организм пациента.