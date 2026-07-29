Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Июльское полнолуние помешает наблюдению звездопада 31 июля

Яркий спутник Земли будет засвечивать небо.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Луна, которая в среду пройдет полную фазу, будет ощутимо мешать наблюдению звездопада Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В 2026 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид не совсем благоприятные. Луна пройдет полную фазу 29 июля и существенно помешает наблюдению метеоров», — сообщили ТАСС в планетарии, пояснив, что яркий спутник Земли будет засвечивать небо, осложняя поиск на нем «падающих звезд».

Поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея действует с 12 июля по 23 августа. В 2026 году максимум его активности прогнозируется в ночь с 30 на 31 июля. Астрономы ожидают до 25 метеоров в час. Лучше всего этот звездопад виден в Южном полушарии Земли.