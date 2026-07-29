Июльское полнолуние помешает наблюдению звездопада 31 июля

Поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея действует с 12 июля по 23 августа. В 2026 году максимум его активности прогнозируется в ночь с 30 на 31 июля. Астрономы ожидают до 25 метеоров в час. Лучше всего этот звездопад виден в Южном полушарии Земли.