Июльское полнолуние помешает наблюдению звездопада 31 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Луна, которая в среду пройдет полную фазу, будет ощутимо мешать наблюдению звездопада Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В 2026 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид не совсем благоприятные. Луна пройдет полную фазу 29 июля и существенно помешает наблюдению метеоров», — сообщили ТАСС в планетарии, пояснив, что яркий спутник Земли будет засвечивать небо, осложняя поиск на нем «падающих звезд».
Поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея действует с 12 июля по 23 августа. В 2026 году максимум его активности прогнозируется в ночь с 30 на 31 июля. Астрономы ожидают до 25 метеоров в час. Лучше всего этот звездопад виден в Южном полушарии Земли.