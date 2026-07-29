Наценка на социально значимые продукты в рознице впервые стала отрицательной

В июне наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары составила минус 1%, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Показатель, по мнению аналитиков, стал отрицательным впервые за историю наблюдения. С отрицательной наценкой сети продают 13 из 25 товаров. В основном это овощи открытого грунта. Например, стоимость моркови на полке была в среднем на 22,1% ниже закупочной, белокочанной капусты — на 12,6%.
Часть социально значимых позиций показали снижение и закупочных цен. Например, морковь, согласно Росстату, ритейлеры в мае покупали по цене 56 тыс. руб. за тонну. Год к году показатель потерял 11,5%. Для капусты снижение составило 38%, до 41,7 тыс. руб. за тонну. Падение обеспечено значительным предложением: в прошлом году урожай многих овощей открытого грунта вырос и цены снижались после цикла роста.
Подробнее — в материале «Ъ» «Магазины минусуют морковь».