В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ

«Без возобновления обязательств и действий мир рискует столкнуться с новым всплеском эпидемии ВИЧ», — говорится в документе. В UNAIDS отметили, что в 2025 году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18%, более чем на $1,5 млрд с $8,8 млрд в 2024 году до $7,3 млрд. Это стало крупнейшим падением почти за два десятилетия.