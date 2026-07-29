Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ

Она может возникнуть из-за сокращения финансирования программ по борьбе с вирусом, отмечается в докладе организации.

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому всплеску эпидемии и свести на нет достигнутый за последние десятилетия прогресс. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

«Без возобновления обязательств и действий мир рискует столкнуться с новым всплеском эпидемии ВИЧ», — говорится в документе. В UNAIDS отметили, что в 2025 году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18%, более чем на $1,5 млрд с $8,8 млрд в 2024 году до $7,3 млрд. Это стало крупнейшим падением почти за два десятилетия.

Согласно докладу, сокращение финансирования уже отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Так в Камеруне, Нигерии и Замбии число людей, получивших профилактику ВИЧ, сократилось более чем на 50%. Отмечается, что число новых случаев ВИЧ продолжает расти в 21 стране. В целом с 2010 по 2025 год рост был зафиксирован в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По данным UNAIDS, в 2025 году ВИЧ заразились около 1,2 млн человек, 570 тыс. умерли от заболеваний, связанных со СПИД. В 2025 году около 9 млн из 41 млн человек, живущих с ВИЧ во всем мире, не получали лечения.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше