В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ

«Без возобновления обязательств и действий мир рискует столкнуться с новым всплеском эпидемии ВИЧ», — говорится в документе. В UNAIDS отметили, что в 2025 году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18%, более чем на $1,5 млрд с $8,8 млрд в 2024 году до $7,3 млрд. Это стало крупнейшим падением почти за два десятилетия.
Согласно докладу, сокращение финансирования уже отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Так в Камеруне, Нигерии и Замбии число людей, получивших профилактику ВИЧ, сократилось более чем на 50%. Отмечается, что число новых случаев ВИЧ продолжает расти в 21 стране. В целом с 2010 по 2025 год рост был зафиксирован в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
По данным UNAIDS, в 2025 году ВИЧ заразились около 1,2 млн человек, 570 тыс. умерли от заболеваний, связанных со СПИД. В 2025 году около 9 млн из 41 млн человек, живущих с ВИЧ во всем мире, не получали лечения.