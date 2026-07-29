Компания супруги главы Якутии отложила начало добычи алмазов

До тех пор компания намерена сосредоточиться на геолого-разведочной работе для наращивания ресурсной базы и привлечении инвестиций. Так, на заседание совета директоров 25 июля был вынесен вопрос «заключения инвестиционного соглашения в проект по добыче алмазов», сообщала АЛМАР. В компании комментарий не предоставили.