Финляндия может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), рассказал «Ъ» источник на телеком-рынке и подтвердили еще четыре собеседника на рынке. По словам источника, планируется, что «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны». Другой собеседник «Ъ» на рынке объясняет, что из-за прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно и Fingrid, и «Россетям». В Fingrid не ответили «Ъ».