Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Волков вышел из бизнеса Пикалевского глиноземного завода

Владелец «Пикалевской соды», экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора ООО ПГЛЗ, следует из ЕГРЮЛ. В конце июля управление в ПГЛЗ перешло к структуре «Русала», который в 2020 году приобрел 99,9% компании за $71 млн. В июле «Русал» также получил остальной пакет, которым до того владела кипрская Menoza Trading Limited. Экономический бенефициар последней — Максим Волков, сообщала «Фосагро» в 2012 году. В отчетности «Русала» сказано, что на конец 2025 года компания владела 99,9% в ПГЛЗ.

Владелец «Пикалевской соды», экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора ООО ПГЛЗ, следует из ЕГРЮЛ. В конце июля управление в ПГЛЗ перешло к структуре «Русала», который в 2020 году приобрел 99,9% компании за $71 млн. В июле «Русал» также получил остальной пакет, которым до того владела кипрская Menoza Trading Limited. Экономический бенефициар последней — Максим Волков, сообщала «Фосагро» в 2012 году. В отчетности «Русала» сказано, что на конец 2025 года компания владела 99,9% в ПГЛЗ.

Максим Волков сообщил «Ъ», что ПГЛЗ успешно был выведен из кризиса и на сегодня не имеет кредитов, займов, своевременно осуществляет все платежи по своим обязательствам и давно получает прибыль, в связи с чем его роль как антикризисного управленца исчерпана. В «Русале» комментарии не предоставили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Химию отделили от алюминия».