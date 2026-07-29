Максим Волков вышел из бизнеса Пикалевского глиноземного завода

Владелец «Пикалевской соды», экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора ООО ПГЛЗ, следует из ЕГРЮЛ. В конце июля управление в ПГЛЗ перешло к структуре «Русала», который в 2020 году приобрел 99,9% компании за $71 млн. В июле «Русал» также получил остальной пакет, которым до того владела кипрская Menoza Trading Limited. Экономический бенефициар последней — Максим Волков, сообщала «Фосагро» в 2012 году. В отчетности «Русала» сказано, что на конец 2025 года компания владела 99,9% в ПГЛЗ.