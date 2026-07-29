В ГД предложили обязать кафе и рестораны бесплатно давать воду посетителям

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кафе и рестораны в России должны предоставлять своим гостям бесплатно фильтрованную питьевую воду из водопровода, а не только воду премиальных марок за деньги. С соответствующей инициативой зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову, документ есть в распоряжении ТАСС.
По словам депутата, сейчас многие точки общественного питания устанавливают необоснованно завышенную цену на питьевую воду.
«Иногда клиенту не сообщается, что заведение принципиально продает только сверхдорогую воду премиальных марок, иногда официант настойчиво предлагает “попить хотя бы воды” в ожидании заказа, иногда предоставление заказа необоснованно затягивается в ожидании, когда клиент сам попросит хотя бы воды, которая потом окажется “золотой”, — указано в письме. — Для пресечения такой практики, вызывающей в обществе дополнительное раздражение, прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять своим клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода».
Автор запроса отмечает, что установление подобной практики в России «в качестве обязательной нормы позволит поднять культуру обслуживания, снизить общий уровень раздражения людей и улучшить отношение к предпринимателям». При этом Делягин отмечает, что данная норма не может применяться в регионах, населенных пунктах и их частях, в которых качество водопроводной воды исключает ее использования в пищу даже после фильтрации.