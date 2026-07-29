В ГД предложили обязать кафе и рестораны бесплатно давать воду посетителям

«Иногда клиенту не сообщается, что заведение принципиально продает только сверхдорогую воду премиальных марок, иногда официант настойчиво предлагает “попить хотя бы воды” в ожидании заказа, иногда предоставление заказа необоснованно затягивается в ожидании, когда клиент сам попросит хотя бы воды, которая потом окажется “золотой”, — указано в письме. — Для пресечения такой практики, вызывающей в обществе дополнительное раздражение, прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять своим клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода».