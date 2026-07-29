В России поездки на такси с детьми могут стать дешевле: что предложил Минтранс

Российский Минтранс прорабатывает комплекс мер для улучшения ситуации с поездками в такси для семей с детьми. Как пояснили в министерстве, уже подготовлены законодательные изменения, а также ведется разработка дорожной карты.
«Минтранс работает над внесением изменений в закон о такси, предусматривающих особенности формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти», — следует из сообщения.
В ведомстве уточнили, что ведется работа над дорожной картой. Она должна сделать поездки в такси более доступными для семей с детьми, особенно для многодетных родителей.
Министерство также напомнило, что с июня 2026 года в Уфе действует экспериментальный проект: многодетные семьи могут получать скидку 30% на поездки для детей.
Как ранее информировал KP.RU, с 1 июля вступил в силу ГОСТ на опознавательные знаки для такси.