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В России поездки на такси с детьми могут стать дешевле: что предложил Минтранс

Минтранс хочет сделать поездки в такси с детьми дешевле.

Источник: Комсомольская правда

Российский Минтранс прорабатывает комплекс мер для улучшения ситуации с поездками в такси для семей с детьми. Как пояснили в министерстве, уже подготовлены законодательные изменения, а также ведется разработка дорожной карты.

«Минтранс работает над внесением изменений в закон о такси, предусматривающих особенности формирования тарифов на перевозки пассажиров с детьми. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти», — следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что ведется работа над дорожной картой. Она должна сделать поездки в такси более доступными для семей с детьми, особенно для многодетных родителей.

Министерство также напомнило, что с июня 2026 года в Уфе действует экспериментальный проект: многодетные семьи могут получать скидку 30% на поездки для детей.

Как ранее информировал KP.RU, с 1 июля вступил в силу ГОСТ на опознавательные знаки для такси.