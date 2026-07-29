Котяков: высшее образование останется актуальным при спросе на рабочие профессии

«Нет универсального, единого для всех оптимального карьерного выбора. Большой спрос на квалифицированных рабочих не отменяет спроса на инженеров. Для профессиональной востребованности важно выбирать будущее направление обучения исходя из склонностей, интереса, специфики экономики региона, в котором молодой человек планирует строить свою карьеру. И рабочая профессия, и специальность, требующая вузовского диплома, могут обеспечить высокий доход и профессиональную востребованность, но успешная карьера сегодня требует готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни, постоянному обновлению навыков и знаний», — отметил министр.