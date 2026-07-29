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Котяков: высшее образование останется актуальным при спросе на рабочие профессии

Позиции, требующие наивысшего уровня квалификации, будут востребованы и в будущем, отметил министр труда России.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Высшее образование не потеряет свою актуальность в будущем из-за большого спроса на рабочие профессии. Таким мнением поделился с ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Я не думаю, что высшее образование потеряет актуальность когда-либо…. Есть профессии, которые требуют среднего профессионального образования — и они действительно востребованы в среднесрочной перспективе. Многие позиции обеспечивают высокий уровень дохода. Одновременно есть профессии, которые требуют высшего уровня квалификации — и они тоже востребованы, и сохранят свою актуальность и в дальнейшем», — сказал Котяков.

Министр добавил, что искусственный интеллект может взять на себя выполнение некоторых функций, но для постановки задач и верификации результатов все равно потребуются специалисты, которые смогут управлять процессами и дать экспертную оценку полученным результатам.

«Нет универсального, единого для всех оптимального карьерного выбора. Большой спрос на квалифицированных рабочих не отменяет спроса на инженеров. Для профессиональной востребованности важно выбирать будущее направление обучения исходя из склонностей, интереса, специфики экономики региона, в котором молодой человек планирует строить свою карьеру. И рабочая профессия, и специальность, требующая вузовского диплома, могут обеспечить высокий доход и профессиональную востребованность, но успешная карьера сегодня требует готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни, постоянному обновлению навыков и знаний», — отметил министр.

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