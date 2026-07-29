Дрон НАТО заметили над Черным морем параллельно Крыму

Принадлежащий НАТО беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 ведет разведку над нейтральными водами Черного моря. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетных трекеров.
Дрон включил транспондер, уже находясь над водой, около 21:55 по московскому времени. В настоящий момент он летит на восток параллельно побережью Крыма.
Ранее этот БПЛА уже терял связь после работы над Черным морем — тогда он подавал сигнал 7600, обозначающий сбой в системе связи, говорится в сообщении.
Ранее истребитель F-16 военно-воздушных сил Румынии уничтожил беспилотный летательный аппарат, незаконно проникший в воздушное пространство Эстонии. Самолет входит в состав румынского подразделения Carpathian Vipers, которое в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию стран Балтии базируется на литовской авиабазе в Шяуляе.
Власти Румынии направили официальный запрос в Министерство обороны Украины с предложением оснастить беспилотники механизмом автономной самоликвидации. Это необходимо для предотвращения случайного пересечения украинскими дронами румынских территориальных вод.