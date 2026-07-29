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The Daily Telegraph: США потратили на войну с Ираном 151 миллиард долларов

Соединённые Штаты потратили на вооружённых конфликт с Ираном не менее 151,3 миллиарда долларов, сообщает The Daily Telegraph.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты потратили на вооружённых конфликт с Ираном не менее 151,3 миллиарда долларов, сообщает The Daily Telegraph.

Издание ссылается на информацию, полученную от экспертов. По словам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, министр войны США Пит Хегсет озвучил сумму, которая является «верхушкой айсберга». Речь идёт о сумме в 37,5 миллиарда долларов.

«Мы узнали на примере конфликтов в Ираке и Афганистане, что у военных расходов длинный хвост», — сказала ведущий эксперт по экономике войны.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.

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