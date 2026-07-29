The Daily Telegraph: США потратили на войну с Ираном 151 миллиард долларов

Соединённые Штаты потратили на вооружённых конфликт с Ираном не менее 151,3 миллиарда долларов, сообщает The Daily Telegraph.
Издание ссылается на информацию, полученную от экспертов. По словам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, министр войны США Пит Хегсет озвучил сумму, которая является «верхушкой айсберга». Речь идёт о сумме в 37,5 миллиарда долларов.
«Мы узнали на примере конфликтов в Ираке и Афганистане, что у военных расходов длинный хвост», — сказала ведущий эксперт по экономике войны.
По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.