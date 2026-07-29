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Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате

Российский беспилотник атаковал двух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые ехали на одном самокате. Удар произошёл в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате. Видео © Telegram / Минобороны России.

На записи показана работа так называемого дрона- «ждуна». Аппарат находился в засаде, пока оператор наблюдал за местностью через камеру. Военнослужащий ВСУ, который ехал на первом самокате один, успел миновать беспилотник. Следом появились ещё двое военных на одном самокате. Оператор поднял дрон в воздух после их приближения. Заметив БПЛА, мужчины упали вместе с самокатом и попытались разбежаться. Дрон нанёс удар между ними.

«Напоминаем: кататься вдвоём на самокате опасно», — прокомментировали запись в Минобороны.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры взятия под контроль населённого пункта Шевченко в ДНР. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр». Перед началом действий российские военные организовали воздушную разведку и обнаружили замаскированные позиции украинских подразделений. Расчёты беспилотных систем и артиллерия нанесли удары по выявленным целям и подходившим резервам. После этого военнослужащие группировки завершили зачистку территории.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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