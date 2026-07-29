Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате

На записи показана работа так называемого дрона- «ждуна». Аппарат находился в засаде, пока оператор наблюдал за местностью через камеру. Военнослужащий ВСУ, который ехал на первом самокате один, успел миновать беспилотник. Следом появились ещё двое военных на одном самокате. Оператор поднял дрон в воздух после их приближения. Заметив БПЛА, мужчины упали вместе с самокатом и попытались разбежаться. Дрон нанёс удар между ними.