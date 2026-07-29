Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России продолжают системное огневое воздействие на вражескую военную логистику. 28 июля силы РФ сосредоточились на морских операциях против врага. В 11 километрах восточнее Одессы беспилотники обнаружили и перехватили иностранное гражданское судно. Это сухогруз перевозил опасные грузы, направляясь к портам Одессы для снабжения киевских властей боеприпасами и военным оборудованием. Однако в нейтральных водах его путь был прерван.