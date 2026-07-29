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Киркоров тайно перезахоронил прах близких родственников: подробности

Киркоров перезахоронил прах мамы и бабушки на Троекуровском кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Певец Филипп Киркоров 28 июля перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Артист упокоил их рядом с отцом. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Обустроить захоронение на Троекуровском кладбище Киркоров планировал сразу после ухода отца. Он говорил о желании перенести в Москву останки матери и бабушки из Болгарии и поместить их рядом с могилой Бедроса Киркорова. Однако сделать это, по словам артиста, было нелегко.

«Рядом с могилой установили шатер для удобства, а, может, переживали, что пойдет дождь… Филипп приехал весь в черном и выглядел очень грустным. Это сразу бросалось в глаза. Никакой свиты рядом с ними не было: только две подруги», — передает издание.

Сама процессия продлилась около 30 минут.

Тем временем певец уже начал подготовку к концертам, которые пройдут в честь его 60-летия.

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