Киркоров тайно перезахоронил прах близких родственников: подробности

«Рядом с могилой установили шатер для удобства, а, может, переживали, что пойдет дождь… Филипп приехал весь в черном и выглядел очень грустным. Это сразу бросалось в глаза. Никакой свиты рядом с ними не было: только две подруги», — передает издание.