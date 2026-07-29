В Госдуме опровергли слухи об изменении в передаче показаний счётчиков

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что с 1 августа в России якобы меняются сроки подачи показаний индивидуальных приборов учёта воды. В беседе с РИА «Новости» парламентарий назвал эти сообщения необоснованными и подчеркнул, что никаких изменений в законодательстве по данному вопросу не принималось.