ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает создать единый федеральный реестр курьеров и ввести обязательную идентификацию каждого доставщика.
Как он отметил в беседе с ТАСС, сегодня в сфере доставки заняты около 1,5 млн человек, из них порядка 400 тыс. — мигранты. При этом, по его мнению, полноценного контроля за теми, кто ежедневно получает доступ к домам, квартирам и офисам россиян, фактически нет. Парламентарий также заявил, что нелегальные мигранты нередко устраиваются курьерами, используя чужие аккаунты, что создает угрозу безопасности граждан.
«ЛДПР предлагает создать Единый федеральный реестр курьеров и ввести обязательную идентификацию каждого доставщика. В реестре должны содержаться данные о гражданстве, миграционном статусе, форме занятости, медицинском допуске, пройденном обучении, используемом транспорте и истории нарушений», — сказал Слуцкий. Он добавил, работа через чужой аккаунт должна стать основанием для блокировки курьера и штрафа для сервиса, который это допустил.