ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров

Как он отметил в беседе с ТАСС, сегодня в сфере доставки заняты около 1,5 млн человек, из них порядка 400 тыс. — мигранты. При этом, по его мнению, полноценного контроля за теми, кто ежедневно получает доступ к домам, квартирам и офисам россиян, фактически нет. Парламентарий также заявил, что нелегальные мигранты нередко устраиваются курьерами, используя чужие аккаунты, что создает угрозу безопасности граждан.