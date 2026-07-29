Протесты на Мальорке из-за туристов переросли в столкновения с полицией

В столице испанской Мальорки Пальма-де-Мальорке многотысячная демонстрация против засилья туристов завершилась беспорядками. Как сообщает газета The Times, акция протеста, организованная платформой «Меньше туризма — больше жизни», переросла в столкновения с правоохранителями, в результате которых медицинская помощь потребовалась восьми человекам.
Полиция оценила численность участников в 25 тысяч человек. Манифестанты требовали сократить турпоток, урегулировать жилищный кризис и пересмотреть экономическую модель региона. Конфликт разгорелся после того, как стражи порядка перекрыли доступ на площадь, где активисты планировали зачитать манифест.
Часть протестующих предприняла попытку прорвать оцепление. После того как в силовиков полетели бутылки, те применили дубинки и резиновые пули. Среди раненых оказался фотожурналист, двое пострадавших были госпитализированы.
Представитель регионального правительства уже назвал действия полиции неприемлемыми, по факту инцидента начата проверка. Акции с аналогичными требованиями проходят на Мальорке третий год подряд — местные жители указывают на то, что рекордное число отдыхающих обостряет проблему нехватки жилья и создает критическую нагрузку на городскую инфраструктуру.
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