Протесты на Мальорке из-за туристов переросли в столкновения с полицией

Представитель регионального правительства уже назвал действия полиции неприемлемыми, по факту инцидента начата проверка. Акции с аналогичными требованиями проходят на Мальорке третий год подряд — местные жители указывают на то, что рекордное число отдыхающих обостряет проблему нехватки жилья и создает критическую нагрузку на городскую инфраструктуру.