Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протесты на Мальорке из-за туристов переросли в столкновения с полицией

В столице испанской Мальорки Пальма-де-Мальорке многотысячная демонстрация против засилья туристов завершилась беспорядками.

В столице испанской Мальорки Пальма-де-Мальорке многотысячная демонстрация против засилья туристов завершилась беспорядками. Как сообщает газета The Times, акция протеста, организованная платформой «Меньше туризма — больше жизни», переросла в столкновения с правоохранителями, в результате которых медицинская помощь потребовалась восьми человекам.

Полиция оценила численность участников в 25 тысяч человек. Манифестанты требовали сократить турпоток, урегулировать жилищный кризис и пересмотреть экономическую модель региона. Конфликт разгорелся после того, как стражи порядка перекрыли доступ на площадь, где активисты планировали зачитать манифест.

Часть протестующих предприняла попытку прорвать оцепление. После того как в силовиков полетели бутылки, те применили дубинки и резиновые пули. Среди раненых оказался фотожурналист, двое пострадавших были госпитализированы.

Представитель регионального правительства уже назвал действия полиции неприемлемыми, по факту инцидента начата проверка. Акции с аналогичными требованиями проходят на Мальорке третий год подряд — местные жители указывают на то, что рекордное число отдыхающих обостряет проблему нехватки жилья и создает критическую нагрузку на городскую инфраструктуру.

Ранее мы писали: В США начали хватать мигрантов с просроченными визами в аэропортах.

Читайте также: Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше