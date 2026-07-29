Отказавшегося везти ветерана СВО без ноги таксиста депортировали из РФ

В Подмосковье таксист отказался везти ветерана СВО без руки и ноги. Инцидент произошёл в Одинцово 14 июля, информирует РИА Новости со ссылкой на супругу ветерана.
Сообщается, что Кирилл и Анастасия Загородниковы вызвали такси, чтобы поехать в Москву к протезисту. Таксист, который приехал на заказ, развернулся и уехал без каких-либо объяснений.
Таксистом оказался гражданин другого государства, сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Его депортировали и запретили въезд на территорию Российской Федерации до 2023 года.
«Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны», — сказано в публикации.
Иностранец находился в РФ на законных основаниях, добавили в ведомстве.
Ранее прокуратура Херсонской области добилась установления инвалидности ветерану СВО.
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