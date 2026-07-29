В Хабаровском крае ожидаются сильные дожди

По данным метеорологов, 29 июля в ряде районов Хабаровского края ожидаются сильные осадки и грозы. В южных и центральных территориях прогнозируются сильные и местами очень сильные дожди. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.