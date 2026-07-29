В Хабаровском крае ожидаются сильные дожди

По данным метеорологов, 29 июля в ряде районов Хабаровского края ожидаются сильные осадки и грозы. В южных и центральных территориях прогнозируются сильные и местами очень сильные дожди. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В городе Хабаровске 29 июля будет дождливо. Ночью температура составит от +18 до +20 градусов, днём поднимется до +23-+25 градусов. Ветер ожидается юго восточный, 6−11 м/с.
В южных районах днём возможны очень сильные дожди. Температурный фон ночью — +15-+20 градусов, днём — +22-+27 градусов. Ветер западный: 2−7 м/с, в отдельных местах — до 7−12 м/с.
Для центральных районов характерен неоднородный прогноз: местами ожидаются кратковременные дожди, а в Хабаровском и Нанайском районах — очень сильные осадки. В Советско Гаванском и Ванинском муниципальных образованиях существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью — +8-+21 градус, днём — +23-+31 градус. Ветер — разных направлений, 1−11 м/с, местами — 7−12 м/с.
В северных районах также ожидаются дожди, местами сильные. Ночью температура — +8-+19 градусов, днём — +14-+25 градусов. Ветер — 1−12 м/с, направление — различное.
Специалисты рекомендуют учитывать прогноз при организации выездов за пределы населённых пунктов и проведении работ на открытых площадках.
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