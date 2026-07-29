МегаФон пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске.

Расширенная ёмкость сети и быстрый мобильный интернет МегаФона стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив частоты 3G в пользу LTE. Такая технология позволяет заметно улучшить качество связи без установки дополнительных базовых станций.
Компания проанализировала потребление мобильного трафика в столице края и с помощью инструментов Big Data (Большие Данные) спрогнозировала дальнейший рост нагрузки. Полученные данные легли в основу программы рефарминга. Опираясь на расчёты, специалисты определили локации, которым в первую очередь потребуется дополнительная ёмкость сети.
Улучшения коснулись как центра мегаполиса — улиц Авиаторов, Карла Маркса и Ленина, — так и спальных районов города, в том числе на правобережье: кварталов на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», улице Мичурина. Параллельно с рефармингом связисты активировали высокочастотные слои LTE, которые позволяют увеличить скорость передачи данных.
— За последние годы Красноярск превратился в центр притяжения не только бизнес-визитёров, но и туристов. Город полностью удовлетворяет эти запросы. Парки, музеи и рестораны ежегодно привлекают тысячи гостей. Интерес к региону растёт, а значит, будет увеличиваться и нагрузка на телеком-инфраструктуру. Чтобы сработать на опережение, мы регулярно обновляем оборудование. В первом полугодии специалисты модернизировали более 60 базовых станций. Также положительные изменения коснулись сети в городе-спутнике Красноярска Дивногорске, — отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
Справка.
МегаФон — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, а также OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов.