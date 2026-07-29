МегаФон пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске.

— За последние годы Красноярск превратился в центр притяжения не только бизнес-визитёров, но и туристов. Город полностью удовлетворяет эти запросы. Парки, музеи и рестораны ежегодно привлекают тысячи гостей. Интерес к региону растёт, а значит, будет увеличиваться и нагрузка на телеком-инфраструктуру. Чтобы сработать на опережение, мы регулярно обновляем оборудование. В первом полугодии специалисты модернизировали более 60 базовых станций. Также положительные изменения коснулись сети в городе-спутнике Красноярска Дивногорске, — отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.