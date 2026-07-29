Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ТЭЦ-10 идет масштабная реконструкция энергоблоков

На ТЭЦ-10 идет масштабная реконструкция энергоблоков.

На Иркутской ТЭЦ-10 (входит в Эн+) сегодня кипит работа: одновременно с текущим ремонтом идет комплексная модернизация теплоисточника — меняют устаревшее оборудование на современное и более надежное. В рамках программы «Конкурентный отбор проектов модернизации тепловой генерации» (КОММод) уже завершен полный ремонт двух энергоблоков станции, третий сдается в августе, а еще на одном работы только начинаются.

— Первым в рамках программы КОММод был модернизирован в 2022—2023 годах энергоблок № 2, — рассказывает главный инженер ТЭЦ-10 Юрий Матлашевский. — Затем мы приступили к обновлению энергоблоков № 8 и № 7. Восьмой на сегодня полностью готов. Энергоблок № 7 находится на финишной прямой. Специалисты уже завершают монтажные работы: обшивку, сборку коробов, нанесение антикоррозийной защиты, установку освещения. В августе готовность проверит комиссия Ростехнадзора. К началу отопительного сезона планируется аттестовать и запустить энергоблок.

А на энергоблоке № 5 модернизация в самом разгаре. Здесь меняют отслуживший свое турбогенератор — машину, преобразующую энергию пара в электрическую, — на новый. Он не только значительно мощнее и эффективнее, но и компактнее, поэтому один из необходимых этапов работ — заливка фундамента под новое оборудование.

— Когда фундамент будет готов, мы приступим к установке статора — неподвижной части турбогенератора, — рассказывает Юрий Матлашевский. — Далее нам предстоит заменить большое количество электротехнического оборудования.

Впервые с момента пуска станции на котле пятого энергоблока идет комплексная модернизация всех поверхностей нагрева — ключевых элементов котла, где вода превращается в пар. От этих работ напрямую зависит мощность и надежность теплоисточника.

«Котел — сердце энергоблока», — отмечает Матлашевский. По размерам это сооружение сопоставимо с девятиэтажным домом, сейчас оно разобрано до каркаса. Это дает возможность осмотреть металл в труднодоступных местах и обнаружить скрытые дефекты.

Этим уже занимаются специалисты Центрального конструкторско-технологического института (ЦКТИ). Они изучают несущие конструкции и оборудование котла, в том числе проверяют соответствие сейсмостойкости действующим нормам. Их заключение — гарант безопасности работ. По результатам обследования примут решение, можно ли вести работы дальше по плану или нужно вносить изменения в проект модернизации.

Обследование ЦКТИ переводит проект из разряда планового ремонта в научно обоснованную модернизацию с усиленным акцентом на сейсмозащиту и надежность энергоснабжения региона.

На энергоблоке № 5 модернизация в самом разгаре. Фото: Пресс-служба компании.

— Мы загружены сейчас по максимуму, но на самом деле это хорошая нагрузка, — убежден начальник отдела реализации приоритетных инвестиционных проектов ТЭЦ-10 Руслан Чупров. — Персонал плотно занят, а результат мы увидим очень скоро — это существенное повышение надежности работы оборудования и его экологичности.

Все эти масштабные работы — не просто техническое обновление. Модернизация позволит обеспечить стабильную работу станции в период пиковых зимних нагрузок. Это особенно важно для бесперебойного снабжения теплом и энергией социальных объектов: больниц, школ, детских садов, а также для тысяч жителей и предприятий. Инвестиции в обновление оборудования сегодня — гарантия тепла и света завтра.