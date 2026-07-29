На ТЭЦ-10 идет масштабная реконструкция энергоблоков.

А на энергоблоке № 5 модернизация в самом разгаре. Здесь меняют отслуживший свое турбогенератор — машину, преобразующую энергию пара в электрическую, — на новый. Он не только значительно мощнее и эффективнее, но и компактнее, поэтому один из необходимых этапов работ — заливка фундамента под новое оборудование.