На ТЭЦ-10 идет масштабная реконструкция энергоблоков.

На Иркутской ТЭЦ-10 (входит в Эн+) сегодня кипит работа: одновременно с текущим ремонтом идет комплексная модернизация теплоисточника — меняют устаревшее оборудование на современное и более надежное. В рамках программы «Конкурентный отбор проектов модернизации тепловой генерации» (КОММод) уже завершен полный ремонт двух энергоблоков станции, третий сдается в августе, а еще на одном работы только начинаются.
— Первым в рамках программы КОММод был модернизирован в 2022—2023 годах энергоблок № 2, — рассказывает главный инженер ТЭЦ-10 Юрий Матлашевский. — Затем мы приступили к обновлению энергоблоков № 8 и № 7. Восьмой на сегодня полностью готов. Энергоблок № 7 находится на финишной прямой. Специалисты уже завершают монтажные работы: обшивку, сборку коробов, нанесение антикоррозийной защиты, установку освещения. В августе готовность проверит комиссия Ростехнадзора. К началу отопительного сезона планируется аттестовать и запустить энергоблок.
А на энергоблоке № 5 модернизация в самом разгаре. Здесь меняют отслуживший свое турбогенератор — машину, преобразующую энергию пара в электрическую, — на новый. Он не только значительно мощнее и эффективнее, но и компактнее, поэтому один из необходимых этапов работ — заливка фундамента под новое оборудование.
— Когда фундамент будет готов, мы приступим к установке статора — неподвижной части турбогенератора, — рассказывает Юрий Матлашевский. — Далее нам предстоит заменить большое количество электротехнического оборудования.
Впервые с момента пуска станции на котле пятого энергоблока идет комплексная модернизация всех поверхностей нагрева — ключевых элементов котла, где вода превращается в пар. От этих работ напрямую зависит мощность и надежность теплоисточника.
«Котел — сердце энергоблока», — отмечает Матлашевский. По размерам это сооружение сопоставимо с девятиэтажным домом, сейчас оно разобрано до каркаса. Это дает возможность осмотреть металл в труднодоступных местах и обнаружить скрытые дефекты.
Этим уже занимаются специалисты Центрального конструкторско-технологического института (ЦКТИ). Они изучают несущие конструкции и оборудование котла, в том числе проверяют соответствие сейсмостойкости действующим нормам. Их заключение — гарант безопасности работ. По результатам обследования примут решение, можно ли вести работы дальше по плану или нужно вносить изменения в проект модернизации.
Обследование ЦКТИ переводит проект из разряда планового ремонта в научно обоснованную модернизацию с усиленным акцентом на сейсмозащиту и надежность энергоснабжения региона.
На энергоблоке № 5 модернизация в самом разгаре. Фото: Пресс-служба компании.
— Мы загружены сейчас по максимуму, но на самом деле это хорошая нагрузка, — убежден начальник отдела реализации приоритетных инвестиционных проектов ТЭЦ-10 Руслан Чупров. — Персонал плотно занят, а результат мы увидим очень скоро — это существенное повышение надежности работы оборудования и его экологичности.
Все эти масштабные работы — не просто техническое обновление. Модернизация позволит обеспечить стабильную работу станции в период пиковых зимних нагрузок. Это особенно важно для бесперебойного снабжения теплом и энергией социальных объектов: больниц, школ, детских садов, а также для тысяч жителей и предприятий. Инвестиции в обновление оборудования сегодня — гарантия тепла и света завтра.