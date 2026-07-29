Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенник продал машину приятеля и потратил деньги на себя

В Приморском крае перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

В Приморском крае перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник несколько раз брал у своего знакомого деньги под предлогом покупки спецтехники и автомобилей по лизинговым договорам, обещая возврат с процентами.

Помимо денег, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему личный автомобиль для последующей продажи. Получив машину, мужчина реализовал ее, а вырученные средства потратил по своему усмотрению, не выполнив обязательств перед знакомым. Общий ущерб от противоправных действий превысил 4,8 миллиона рублей.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его имущество наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей. Потерпевший заявил гражданский иск на полную сумму ущерба — 4 840 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее мы писали: Трагедия на пляже Екатеринбурга: подросток утонул при загадочных обстоятельствах.

Читайте также: Учёные выяснили, как динозавры «сварились» за два часа.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.