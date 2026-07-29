Мошенник продал машину приятеля и потратил деньги на себя

В Приморском крае перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник несколько раз брал у своего знакомого деньги под предлогом покупки спецтехники и автомобилей по лизинговым договорам, обещая возврат с процентами.