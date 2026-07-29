Мошенник продал машину приятеля и потратил деньги на себя

В Приморском крае перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник несколько раз брал у своего знакомого деньги под предлогом покупки спецтехники и автомобилей по лизинговым договорам, обещая возврат с процентами.
Помимо денег, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему личный автомобиль для последующей продажи. Получив машину, мужчина реализовал ее, а вырученные средства потратил по своему усмотрению, не выполнив обязательств перед знакомым. Общий ущерб от противоправных действий превысил 4,8 миллиона рублей.
На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также на его имущество наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей. Потерпевший заявил гражданский иск на полную сумму ущерба — 4 840 000 рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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