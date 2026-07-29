Певица МакSим может оказаться в суде: всему виной автобиография артистки

Сама певица объяснила, что запрет на публикацию стал для нее ударом, ведь она вложила в рукопись много переживаний. Она отметила, что не может рисковать безопасностью семьи и детей, поэтому вынуждена уступить давлению. В социальных сетях поклонники предположили, что за блокировкой книги стоит бывший возлюбленный артистки — бизнесмен Антон Петров.