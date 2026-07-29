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Певица МакSим может оказаться в суде: всему виной автобиография артистки

Адвокат Баранов: бывший муж МакSим может обратиться в суд из-за ее автобиографии.

Источник: Комсомольская правда

Публикация мемуаров певицы МакSим (Марины Абросимовой. — Прим.ред.) оказалась под угрозой срыва. Артистка заявила, что неизвестные лица оказали давление на издательство с требованием не выпускать книгу «Другая реальность». Подробности стали известны KP.RU.

Сама певица объяснила, что запрет на публикацию стал для нее ударом, ведь она вложила в рукопись много переживаний. Она отметила, что не может рисковать безопасностью семьи и детей, поэтому вынуждена уступить давлению. В социальных сетях поклонники предположили, что за блокировкой книги стоит бывший возлюбленный артистки — бизнесмен Антон Петров.

В издательстве АСТ ситуацию комментировать отказались. Представитель группы «Эксмо-АСТ» Мария Бабий сообщила, что все вопросы по данному инциденту уже освещены в заявлении самой певицы.

Юрист Игорь Баранов разъяснил возможные правовые последствия. Он уточнил, что если в договоре был пункт о запрете на выпуск книги у других издателей, то нарушение грозит судом и штрафами.

«Если в договоре закреплено исключительное право издательства на выпуск произведения либо установлен запрет на его публикацию у другого издателя в течение определенного срока, нарушение этих условий может стать основанием для обращения в суд. Последствия могут быть различными: издательство вправе потребовать взыскания неустойки и, кроме того, может заявить требования о возмещении убытков», — указал специалист.

Адвокат добавил, что бывший супруг не может просто запретить книгу, но вправе подать иск, если его личные данные или частная жизнь были затронуты в тексте.

Ранее певица МакSим отменила концерт в Павлодаре из-за проблем со здоровьем. Ситуация оказалась настолько серьезной, что артистку пришлось госпитализировать.