В России может заработать реестр курьеров: какие данные в него хотят добавить

В Госдуме предложили создать федеральный реестр курьеров и ввести обязательную идентификацию доставщиков. С подобной инициативой выступил депутат ГД Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Как подчеркнул парламентарий, численность занятых в доставке достигает 1,5 млн человек, причем почти треть из них — около 400 тысяч — иностранцы. При этом полноценного надзора за этими работниками, имеющими доступ в дома и офисы, по его мнению, нет.
Особую тревогу, по словам депутата, вызывает практика, когда нелегальные мигранты подменяют аккаунты и работают с чужими учетными записями, что создает серьезные риски для людей.
По словам депутата, база данных должна включать полный набор сведений о каждом курьере: его гражданство, миграционный статус, характер занятости, результаты медосмотра, данные об обучении, транспортном средстве и дисциплинарной истории.
Слуцкий добавил, что работа с чужого аккаунта — основание для блокировки курьера и штрафа для сервиса.
Ранее в ГД назвали категорию мигрантов, которые не получат гражданство России.