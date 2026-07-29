В России может заработать реестр курьеров: какие данные в него хотят добавить

Как подчеркнул парламентарий, численность занятых в доставке достигает 1,5 млн человек, причем почти треть из них — около 400 тысяч — иностранцы. При этом полноценного надзора за этими работниками, имеющими доступ в дома и офисы, по его мнению, нет.