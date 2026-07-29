Эксперт назвал вариант инвестиций выгоднее банковских вкладов

По его словам, это коммерческая недвижимость. Сегодня наибольшим спросом пользуются небольшие офисы площадью от 30 квадратных метров. В прошлом году на такие лоты пришлось почти треть всех сделок, а девелоперы активно выводят их на рынок. При этом арендные ставки в центре Москвы выросли более чем на 40% за год, что обещает владельцам хороший доход.