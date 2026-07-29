Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну 5 августа

Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, по оценкам специалистов, 5 августа столкнется с поверхностью Луны. Ожидается, что в момент удара ее скорость составит около 8,7 тысячи километров в час, пишет The Conversation.
После запуска в январе 2025 года носитель вывел к спутнику Земли два коммерческих посадочных аппарата, а затем, оставшись без топлива, оказался на нестабильной орбите.
По расчетам ученых, столкновение приведет к образованию кратера диаметром примерно от 20 до 30 метров. Кроме того, в результате удара в лунное пространство будет выброшено облако пыли, которое может подняться на несколько километров.
Эксперты считают, что это событие представляет научный интерес для исследователей Луны и позволит получить новые данные о подобных столкновениях. Вместе с тем ситуация вновь привлекла внимание к вопросу международного регулирования деятельности человека на поверхности естественного спутника Земли.
Ранее секретный китайский космический аппарат «Шэньлун» предположительно оставил на орбите загадочный объект.