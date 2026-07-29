Получившая гражданство РФ немка рассказала, почему влюбилась в Татарстан

Она отметила, что познакомилась с Россией «совершенно случайно». «Я работала с лошадьми у доктора Шумана. У него очень крупное коневодческое хозяйство в Германии — крупнейшее в Европе по разведению шайрских лошадей, больших лошадей из Англии. Однажды он позвонил мне и сказал: “Я в отпуске, ко мне приедет человек из Татарстана, он хочет купить лошадей. Можешь этим заняться? Меня не будет”. Я согласилась. Из села Сиза приехал Шайдулла Салахов и купил двух больших лошадей. Мы сразу же очень хорошо поладили. Он оказался очень симпатичным человеком. Потом в Татарстане возникли проблемы с этими лошадьми, и доктор Шуман сказал: “Ты их продала, значит, теперь мы должны поехать и помочь”. Так мы и сделали — полетели туда. Я никогда раньше не была в России», — поделилась воспоминаниями Штэммлер-Герузел.