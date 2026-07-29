Получившая гражданство РФ немка рассказала, почему влюбилась в Татарстан

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, получившая гражданство РФ, считает, что только Россия дарит ощущение внутреннего покоя. В интервью ТАСС она призналась, что влюбилась в Татарстан за его просторы и жителей, а в Москве нашла хороших друзей.
«С самого первого момента Россия дарила мне ощущение внутреннего покоя. К тому времени я уже побывала во множестве стран, практически по всему миру. Но после своей первой поездки в Россию мне больше никуда не хотелось ехать», — рассказала Штэммлер-Герузел. И добавила, что последние тринадцать лет проводит в России «каждую свободную минуту».
«Я буквально влюбилась в Татарстан, в эти просторы, в эту страну и ее жителей», — поделилась немка. По ее словам, у нее «также появились очень хорошие друзья в Москве». «Они объясняли мне особенности русской культуры, показывали город, рассказывали обо всем, что связано с жизнью в России, учили пользоваться метро, ориентироваться во время перелетов, помогали с языком и поездками на поезде», — перечислила Штэммлер-Герузел.
Случайное знакомство с Россией.
Она отметила, что познакомилась с Россией «совершенно случайно». «Я работала с лошадьми у доктора Шумана. У него очень крупное коневодческое хозяйство в Германии — крупнейшее в Европе по разведению шайрских лошадей, больших лошадей из Англии. Однажды он позвонил мне и сказал: “Я в отпуске, ко мне приедет человек из Татарстана, он хочет купить лошадей. Можешь этим заняться? Меня не будет”. Я согласилась. Из села Сиза приехал Шайдулла Салахов и купил двух больших лошадей. Мы сразу же очень хорошо поладили. Он оказался очень симпатичным человеком. Потом в Татарстане возникли проблемы с этими лошадьми, и доктор Шуман сказал: “Ты их продала, значит, теперь мы должны поехать и помочь”. Так мы и сделали — полетели туда. Я никогда раньше не была в России», — поделилась воспоминаниями Штэммлер-Герузел.
«Доктор Шуман родом из ГДР, из Цвиккау, из Восточной Германии. Мы были в Москве, и он спросил меня: “Ты знаешь, где находится Татарстан?” Я ответила: “Понятия не имею. Ты ведь должен это знать”. А он сказал: “Я тоже не знаю”. В это время как раз проходила Универсиада, и вместе с большой группой спортсменов мы полетели в Казань, там нас встретили», — рассказала тренер-берейтор.
«Как и многие другие немцы, я тогда очень боялась, потому что совершенно не представляла, что меня ждет в России. В голове были старые истории о Второй мировой войне, которые рассказывали бабушки и дедушки. Поэтому я чувствовала себя очень неуверенно, если не сказать почти напуганно», — призналась Штэммлер-Герузел.
«Я провела в Татарстане всего три дня и потом мне стало стыдно за все, что я думала раньше. Уже через два-три месяца я снова полетела в Татарстан. Затем стала ездить в Россию все чаще и чаще, знакомиться с новыми людьми», — сказала немка.
Интерес к России.
Она «стала ездить по самым разным местам и хотела увидеть еще больше». «Я заметила, что людям это интересно. Они следили за моими постами в Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим. ТАСС), и все больше людей спрашивали, можно ли поехать со мной. Примерно через три года я впервые взяла с собой других людей», — рассказала Штэммлер-Герузел. По ее словам, «сначала это были всего несколько друзей, но все стало развиваться так быстро и людей стало так много, что в какой-то момент это превратилось в профессию».
Немецкий тренер-берейтор начала изучать русский язык в Университете Мюнстера, где отучилась пять семестров, занимается с частным преподавателем — Татьяной из Новосибирска. «Благодаря этим людям я смогла по-настоящему узнать Россию», — уверена Штэммлер-Герузел.
В июле президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Штэммлер-Герузел.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.