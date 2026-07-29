Греция страдает без российских туристов: какой регион поплатился больше остальных

Северные курортные зоны Греции — Салоники и Халкидики — оказались в числе главных пострадавших от спада российского турпотока. Об этом РИА Новости сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).
«Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», — говорится в сообщении.
Как отметили эксперты, именно в этом районе Греции туристы из РФ традиционно тратили больше в расчете на человека, чем представители других национальностей, что усугубило потери местного бизнеса.
При этом продолжает страдать экономика Финляндии после закрытия российско-финской границы.