Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греция страдает без российских туристов: какой регион поплатился больше остальных

INSETE: Северная Греция больше всех пострадала от отсутствия туристов из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Северные курортные зоны Греции — Салоники и Халкидики — оказались в числе главных пострадавших от спада российского турпотока. Об этом РИА Новости сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

«Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», — говорится в сообщении.

Как отметили эксперты, именно в этом районе Греции туристы из РФ традиционно тратили больше в расчете на человека, чем представители других национальностей, что усугубило потери местного бизнеса.

По словам источника, уход россиян со временем компенсировали туристы из Европы, США, Канады и Австралии.

При этом продолжает страдать экономика Финляндии после закрытия российско-финской границы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше