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Названа сумма расходов США на войну в Иране

Telegraph: война в Иране обошлась США в 151 миллиард долларов.

Источник: Комсомольская правда

Затраты Соединённых Штатов на войну с Ираном составляют 151,3 миллиарда долларов по состоянию на 24 июля. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph. При этом глава Пентагона Пит Хегсет озвучил намного меньшую сумму. По словам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, заявленные Хегсетом 37,5 миллиарда долларов, в которые якобы обошлась Вашингтону операция в Иране, являются лишь верхушкой айсберга.

«Мы узнали на примере войн в Ираке и Афганистане, что у военных расходов длинный хвост», — сказала Билмс изданию.

Если нынешние темпы конфликта сохранятся, затраты США на ведение боевых действий в Иране могут превысить 311 миллиарда долларов, сказано в публикации.

Накануне в США назвали три сценария развития ситуации в войне с Ираном, которые рассматривает Трамп.

Тем временем ООН надеется, что США и Иран используют перерыв в боях для дипломатии.

Как США потратили львиную долю ракет на Иран, читайте здесь на KP.RU.

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