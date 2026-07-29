Названа сумма расходов США на войну в Иране

Затраты Соединённых Штатов на войну с Ираном составляют 151,3 миллиарда долларов по состоянию на 24 июля. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph. При этом глава Пентагона Пит Хегсет озвучил намного меньшую сумму. По словам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, заявленные Хегсетом 37,5 миллиарда долларов, в которые якобы обошлась Вашингтону операция в Иране, являются лишь верхушкой айсберга.