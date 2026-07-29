Набережная Николаевска-на-Амуре преобразится еще больше: к ноябрю этого года будет благоустроен ее склон. Работы выполняются за счет средств, полученных за очередную победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО, который реализуется по поручению Президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин оценил промежуточный результат ремонта склона набережной в ходе рабочей поездки в Николаевский район, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Набережная обустроена достойно. Владимир Путин не раз подчеркивал: благоустройство городов и сел — важнейшая часть заботы о людях. И мы в Хабаровском крае видим это на конкретных проектах. К таким относится и этот. Будем продолжать делать наши города комфортными и современными при поддержке государства», — подчеркнул глава региона.
На сегодняшний день на склоне набережной установили систему видеонаблюдения, провели планировку территории, вырубили старые зеленые насаждения, освободив место под новые, залили бетоном площадки объекта, провели гидроизоляцию поверхности. Вскоре здесь появится читальная зона, скамейки, освещение, фонтаны, новые лестницы и другое.
Отдыхать на набережной Николаевска-на-Амуре станет еще комфортнее. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Отдыхать на набережной Николаевска-на-Амуре станет еще комфортнее. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
1 / 2.
«Мы реконструируем одну лестницу и делаем вторую. Между ними будет надпись “Николаевск-на-Амуре” с датой образования города. Рядом с лестницами установим пандусы. Из семи лестничных маршей на двух площадках будут фонтаны», — отметил директор подрядной организации Атом Овсепян.
В 2023 году проект благоустройства городской набережной в Николаевске-на-Амуре впервые стал победителем Всероссийского конкурса. В 2024 году тут обустроили пешеходную зону у памятника Невельскому с пандусом, скейт-парк, торговую площадку, зоны для мероприятий и тихого отдыха с амфитеатром и ротондой, освещение и ограждение, провели озеленение. В прошлом году начались работы по благоустройству склона.
Отдыхать на набережной Николаевска-на-Амуре станет еще комфортнее. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Отдыхать на набережной Николаевска-на-Амуре станет еще комфортнее. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Отдыхать на набережной Николаевска-на-Амуре станет еще комфортнее. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
1 / 3.
Добавим, на очередной Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО в этом году муниципалитеты Хабаровского края направили 8 заявок. Итоги будут подведены в августе 2026 года.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что во время рабочей поездки в Николаевский район Дмитрий Демешин посетил Петровскую косу — место основания первого русского поселения на Амуре. Глава региона заявил о необходимости привести территорию в порядок, чтобы сделать ее комфортной для жителей и туристов.