Отдыхать на набережной Николаевска-на-Амуре станет еще комфортнее

Набережная Николаевска-на-Амуре преобразится еще больше: к ноябрю этого года будет благоустроен ее склон. Работы выполняются за счет средств, полученных за очередную победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО, который реализуется по поручению Президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин оценил промежуточный результат ремонта склона набережной в ходе рабочей поездки в Николаевский район, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.