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NYT: США начались задержания иностранцев с просроченными визами

Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами в аэропортах во время внутренних перелетов.

Источник: Аргументы и факты

Власти США начали массово задерживать иностранных граждан с просроченными визами во время внутренних авиаперелетов. Как сообщает New York Times, под проверки попадают в том числе супруги американских граждан и иностранцы, имеющие действующие разрешения на работу.

По данным издания, новая практика применяется непосредственно в аэропортах при внутренних рейсах. Журналисты отмечают, что подобные случаи фиксируются в отношении граждан разных стран, оказавшихся в поле зрения миграционных служб.

Как следует из документов Министерства внутренней безопасности США и комментариев юристов, более двух десятков задержанных находились в так называемом «сером» правовом статусе. Они уже подали документы на продление виз или оформление грин-карт и на законных основаниях могли работать, однако это не уберегло их от задержания.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без гражданства США.

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