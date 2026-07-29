NYT: США начались задержания иностранцев с просроченными визами

Как следует из документов Министерства внутренней безопасности США и комментариев юристов, более двух десятков задержанных находились в так называемом «сером» правовом статусе. Они уже подали документы на продление виз или оформление грин-карт и на законных основаниях могли работать, однако это не уберегло их от задержания.