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Итальянские депутаты хотят прекратить помощь Киеву

BQ: в итальянский парламент внесли резолюцию о прекращении помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Группа итальянских депутатов внесла в парламент резолюцию о полном прекращении военной помощи Киеву.

«Партия “Национальное будущее” (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев», — информирует издание Blitz Quotidiano.

Освободившиеся ресурсы депутаты предлагают направить на поддержку итальянских семей, испытывающих трудности из-за экономической ситуации. Также депутаты отмечают, что жизнь итальянцев усложняется из-за антироссийских санкций.

Накануне французский политик Филиппо выступил с призывом прекратить помогать киевскому режиму. Он считает, что это приблизит урегулирование конфликта.

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