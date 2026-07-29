Итальянские депутаты хотят прекратить помощь Киеву

«Партия “Национальное будущее” (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев», — информирует издание Blitz Quotidiano.