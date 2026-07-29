В Хабаровске наступило время острых летних травм

В отделении, а оно рассчитано на 70 больных, все койки заняты, экстренные пациенты лежат в коридоре. Врачи заметили, что летом травм оказывается даже больше, чем зимой, когда начинается гололед и, неосторожно поскользнувшись, люди получают переломы. К ним каждый день поступает от восьми до десяти человек, а то и больше.