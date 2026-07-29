В Хабаровске наступило время острых летних травм

Лето — время, когда людям особенно хочется острых ощущений. Автомобилисты прибавляют скорость, мотоциклисты с рёвом носятся по ночным улицам, получая от этого удовольствие, подростки гоняют на самокатах по тротуарам, рискуя сбить замешкавшуюся женщину. Никто не думает об опасности, пока не случится беда.
И тогда в лучшем случае — травматологическое отделение краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева. Именно сюда в Хабаровске везут таких пациентов. Подробности — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Упал, очнулся — операционный стол.
В отделении, а оно рассчитано на 70 больных, все койки заняты, экстренные пациенты лежат в коридоре. Врачи заметили, что летом травм оказывается даже больше, чем зимой, когда начинается гололед и, неосторожно поскользнувшись, люди получают переломы. К ним каждый день поступает от восьми до десяти человек, а то и больше.
Люди падают с крыш, балконов, с велосипедов, получают травмы на даче, не справляясь с бензопилами и электрическим инструментом.
Летом увеличивается количество производственных травм. Пополняют статистику и самокатчики, они не только сбивают прохожих, которым потом приходится долго лечиться, но часто сами становятся пострадавшими. Так, недавно в больнице оказался парень-самокатчик, который угодил под автобус.
И, конечно, сюда везут с травмами после ДТП. Почему-то летом и дорожно-транспортных происшествий случается в разы больше, чем в холодное время года — зимой автомобилисты ведут себя осторожнее. По наблюдениям специалистов, чаще всего люди ломают ключицы, плечи, руки.
Вокруг тех же самокатчиков в обществе не утихают дискуссии, споры с самыми кардинальными предложениями, вплоть до того, чтобы запретить подобные средства передвижения, и многие врачи придерживаются того же мнения. Но когда лихач попадает на больничную койку, дело травматолога ему помочь. Вылечить, поставить на ноги, отпустить и надеяться на его благоразумие впредь.
В последние годы за больницей закрепили южные районы — Бикинский, Вяземский и имени Лазо. Кажется, добавился небольшой поток пациентов, а на самом деле он ровно такой же, как и городской.
А еще пациентов к ним привозит санитарная авиация из отдаленных северных районов. На базе больницы создан травматологический центр первого уровня, сюда доставляют больных со сложными травмами. Так, недавно поступил больной из Охотска. Врачи санитарной авиации забрали пациента и доставили в аэропорт Хабаровска. Там его встретила бригада Центра медицины катастроф и передала врачам краевой больницы.
Ничего необычного! Шел человек по лестнице на работе, оступился и упал, сам не понял, как это произошло. Почувствовал сильную боль, не смог встать на ноги. Врачи диагностировали перелом тазовых костей. По их словам, восстановление займет от месяца до полутора.
Или, например, недавно принимали рабочего, который упал с крыши. Открытый перелом костей голени. И тут же скорая помощь привезла мужчину, который упал с балкона второго этажа. К счастью, перелом оказался не тяжелый, пациенту оказали первую помощь и отпустили домой.
Что это? Неосторожность или откровенная беспечность? А может, излишний хмель делает людей безрассудными?
Доктор Кирилл Щавинский работает в отделении шесть лет. Говорит, травмы бывают самые неожиданные. Однажды к ним поступила женщина, которая получила множество переломов во время катания на лошади. Та проявила свой норов, сбросив наездницу наземь.
В больнице констатируют, что количество травм из года в год, к сожалению, не становится меньше, напротив, оно растет. Особенно — тяжелых, когда у больного множественные переломы и одновременно повреждения внутренних органов, такие травмы называют еще сочетанными.
Тогда требуются невероятные усилия медиков и время, чтобы буквально по косточкам собрать больного. Но в отделении работают опытные травматологи, они со всем справляются.
Операции, которые делают здесь, и нигде больше.
Операции здесь делают практически каждый день. В пиковые месяцы часть плановых вмешательств откладывается, врачи прежде всего оказывают экстренную помощь. Контролировать такие потоки невозможно, а потому бывают спокойные дежурства, а иногда — перегруз. Но в любом случае никто не остается без помощи.
В отделении используют современные методы лечения, скажем, закрытые операции через проколы с контролем рентгена. Малотравматичные, они помогают пациенту быстрее поправиться. Как правило, больного выписывают через два дня после операции, иногда уже на следующий.
Тяжелые травмы, как правило, требуют высокотехнологичной помощи с применением современных штифтов и фиксаторов, использованием пластин последнего поколения с угловой стабильностью. Но травматологи готовы ко всему. Они постоянно ездят на учебу в ведущие клиники страны, повышают квалификацию.
Это очень опытные доктора, за плечами у каждого большая практика, которая делает их истинными профессионалами.
В конце мая к ним из Комсомольска-на-Амуре опять же санавиацией привезли пациента после серьезной автомобильной аварии. Компьютерная томография показала сочетанную травму тазового кольца с внутрисуставным переломом, требовалась сложная операция по реконструкции костей.
Сначала травматологи зафиксировали перелом с помощью пластин и винтов через расщепление ягодичных мышц. А через три дня сделали еще одну операцию. Она включала уже фиксацию переднего края, крыши вертлужной впадины, а также крыла подвздошной кости через передний доступ.
Хирурги точно сопоставили костные отломки и зафиксировали их, чтобы кости срослись правильно и пациент впоследствии мог ходить. Уже через десять дней он действительно смог передвигаться на костылях.
Вторая краевая больница — единственная в крае, где проводят операции при травмах тазового кольца и вертлужной впадины. Лечение их — одно из сложнейших в хирургии опорно-двигательного аппарата.
Сустав как новый.
Переломы у пожилых людей тоже никуда не деваются, в частности перелом шейки бедра. Мой собеседник говорит, что почти треть их больных — это как раз такая беда.
Согласно клиническим рекомендациям, есть 48 часов на выполнение такой операции. Пациента желательно прооперировать так скоро, чтобы он не успел понять, что с ним случилось, осознать, что он не может двигаться самостоятельно. И тогда он легче сможет встать. Еще недавно такая травма была буквально приговором для женщин. Они долго лежали неподвижно и тихо умирали от осложнений.
Вылечить перелом шейки бедра у пожилого пациента зачастую уже почти невозможно, кости у них не срастаются, поэтому тактика изменилась. Теперь золотой стандарт — замена старого сустава на искусственный имплант, — и больной опять на своих ногах. Причем ходить он начинает сразу, пусть с помощью ходунков, но сам же!
И конечно, в отделении делают плановые операции по поводу эндопротезирования коленного сустава, такие операции тоже относятся к числу высокотехнологичных. Это дает возможность людям, у которых совсем разрушен коленный сустав, вернуться к привычному образу жизни.
Вообще во второй краевой больнице — четыре травматолого- ортопедических отделения: сама травматология, микрохирургия кисти и два ортопедических отделения, которые и занимаются эндопротезированием. Так что люди здесь получают самую разную помощь.
Конечно, развитие травматологии, и особенно эндопротезирования суставов, а оно становится все более востребованным, предполагает расширение отделений. Перспектива тут видится одна — строительство нового корпуса больницы.
Построенная несколько десятков лет назад, она уже не вмещает нынешнего потока больных. Только расширение площадей позволит увеличить объемы оказания специализированной помощи, и в частности, травматолого- ортопедической. И такая насущная необходимость обсуждается в краевом министерстве здравоохранения.