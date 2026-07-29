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Компания из Ангарска лишилась лицензии на работу с источниками излучения

Организация вовремя не подала заявление о подтверждении соответствия требованиям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Одна из ангарских компаний осталась без лицензии на работу с источниками ионизирующего излучения. Причина проста — организация вовремя не подала заявление о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— По закону такие заявления подают через портал Госуслуг. Компания этого не сделала, поэтому Роспотребнадзор прекратил действие лицензии с 27 июля 2026 года, — уточнили специалисты.

Документ позволял хранить и эксплуатировать рентгеновские аппараты для дефектоскопии. Теперь организация не имеет права вести эту деятельность.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сын вернулся домой и не поверил глазам. Его отец пытался жестоко расправиться с 22-летней незнакомкой из-за пустяка. Читайте подробности.

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