Компания из Ангарска лишилась лицензии на работу с источниками излучения

Одна из ангарских компаний осталась без лицензии на работу с источниками ионизирующего излучения. Причина проста — организация вовремя не подала заявление о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— По закону такие заявления подают через портал Госуслуг. Компания этого не сделала, поэтому Роспотребнадзор прекратил действие лицензии с 27 июля 2026 года, — уточнили специалисты.
Документ позволял хранить и эксплуатировать рентгеновские аппараты для дефектоскопии. Теперь организация не имеет права вести эту деятельность.
Ранее КП-Иркутск писала о том, что сын вернулся домой и не поверил глазам. Его отец пытался жестоко расправиться с 22-летней незнакомкой из-за пустяка. Читайте подробности.