В ОП выступили за сокращение домашних заданий для школьников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ученикам 2−4-х классов, а также старшеклассникам следуют сократить количество заданий на дом, чтобы время на их выполнение занимало не более 1−2,5 часа. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
Ранее Минпросвещения с 1 сентября отменило «домашку» для первоклассников.
«Что касается домашних работ для младших классов (2−4 классы), здесь можно подискутировать и я бы выступил за сокращение домашних заданий для них, а также подумал бы и над ограничениями до максимум 2,5 часа на выполнение работ в старших классах», — сказал Гриб.
По его словам, дети после школы учатся дома «не поднимая головы». «Приходят из школы, обедают и три-четыре часа делают уроки не потому, что плохо успевают, а потому, что много задают», — сказал Гриб.
Он отметил, что, конечно, у каждой школы есть определенные показатели, идет подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, но личного времени из-за высокой нагрузки у детей не остается совсем. «С учетом школьных уроков дети занимаются больше чем 8 часов, а на личное развитие, прогулки фактически времени не останется. Думаю, что надо ограничить “домашку2, в том числе и для старшеклассников, чтобы не более 2,5 часа в день на нее уходило”, — сказал Гриб.
Согласно рекомендациям Минпросвещения, для 2−3-х классов нормы на выполнения домашнего задания составляют до 1,5 часа, для 4−5-х классов — до 2 часов, для 6−8-х классов — до 2,5 часа, 9−11-х классов — до 3,5 часа.