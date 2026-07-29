В ОП выступили за сокращение домашних заданий для школьников

Он отметил, что, конечно, у каждой школы есть определенные показатели, идет подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, но личного времени из-за высокой нагрузки у детей не остается совсем. «С учетом школьных уроков дети занимаются больше чем 8 часов, а на личное развитие, прогулки фактически времени не останется. Думаю, что надо ограничить “домашку2, в том числе и для старшеклассников, чтобы не более 2,5 часа в день на нее уходило”, — сказал Гриб.