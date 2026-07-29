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В Хабаровском крае было изъято 34 единицы огнестрельного оружия и 121 боеприпас

Составлено 19 административных протоколов и аннулировано 19 разрешений.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Хабаровском крае сотрудники Росгвардии провели масштабную работу по контролю за оборотом оружия и обеспечению безопасности на охраняемых объектах. В ходе 128 проверок условий хранения оружия выявлены нарушения, повлекшие административные меры, сообщает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подразделения лицензионно разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю зафиксировали ряд нарушений. По итогам проверок составлено 19 административных протоколов и аннулировано 19 разрешений. Из незаконного либо ненадлежащего оборота изъято или сдано 34 единицы огнестрельного оружия и 121 боеприпас.

Одновременно продолжалась работа по оказанию государственных услуг: принято 354 заявления от граждан и организаций, касающиеся вопросов оборота оружия и боеприпасов.

Группы задержания вневедомственной охраны 303 раза выезжали по сигналу «Тревога». В 52 случаях основанием послужили нарушения общественного порядка, в 4 — попытки покушения на имущество. В результате оперативных действий задержаны 77 человек за административные правонарушения и 2 человека — за преступления. Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

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