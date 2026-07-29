В Хабаровском крае было изъято 34 единицы огнестрельного оружия и 121 боеприпас

Группы задержания вневедомственной охраны 303 раза выезжали по сигналу «Тревога». В 52 случаях основанием послужили нарушения общественного порядка, в 4 — попытки покушения на имущество. В результате оперативных действий задержаны 77 человек за административные правонарушения и 2 человека — за преступления. Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.