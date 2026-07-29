Мбаппе встретил Зидана во главе сборной Франции одним словом

Для Зидана это возвращение к тренерской работе после перерыва. Последним местом его деятельности был мадридский «Реал», который он возглавлял два периода: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За это время под его руководством клуб трижды побеждал в Лиге чемпионов, а также по два раза становился чемпионом Испании и выигрывал Суперкубок страны.