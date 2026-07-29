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Мбаппе встретил Зидана во главе сборной Франции одним словом

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды. Футболист ограничился кратким обращением, опубликованным в социальных сетях.

Нападающий разместил в истории своего аккаунта фотографию нового наставника и сопроводил ее подписью: «Добро пожаловать домой». Информация об этом появилась 28 июля.

Официально о кадровом решении пресс-служба сборной Франции объявила в тот же день. Зидан сменил у руля команды Дидье Дешама, который руководил французами на протяжении 14 лет. Соглашение с новым тренером рассчитано до окончания чемпионата мира по футболу 2030 года.

Для Зидана это возвращение к тренерской работе после перерыва. Последним местом его деятельности был мадридский «Реал», который он возглавлял два периода: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За это время под его руководством клуб трижды побеждал в Лиге чемпионов, а также по два раза становился чемпионом Испании и выигрывал Суперкубок страны.

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