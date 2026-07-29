Сенат США в первом голосовании одобрил проект о санкциях против РФ

Законопроект об антироссийских санкциях прошел первое процедурное голосование в Сенате США и получил поддержку верхней палаты. Об этом следует из результатов голосования. Несмотря на то, что процедурное голосование о закрытии дебатов еще продолжается, порог в 60 голосов преодолен — 75 сенаторов поддержали инициативу, 11 выступили против. Следующим этапом после завершения 30-часовых дебатов станет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта.
28 июля Bloomberg сообщало, что в Сенате США была достигнута межпартийная договоренность относительно санкционного законопроекта против России, соавтором которого значится покойный Линдси Грэм*.
Рассмотрение законопроекта в процедурном голосовании состоялось вечером 28 июля, во вторник. Сам законопроект был представлен 17 июля.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.