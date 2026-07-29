Сенат США в первом голосовании одобрил проект о санкциях против РФ

Законопроект об антироссийских санкциях прошел первое процедурное голосование в Сенате США и получил поддержку верхней палаты. Об этом следует из результатов голосования. Несмотря на то, что процедурное голосование о закрытии дебатов еще продолжается, порог в 60 голосов преодолен — 75 сенаторов поддержали инициативу, 11 выступили против. Следующим этапом после завершения 30-часовых дебатов станет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта.