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Психолог сравнила стремление к близости с роботами с детской игрой в куклы

Люди обычно идут за таким «общением» из-за внутреннего одиночества.

Источник: Время

Психотерапевт Татьяна Галич в беседе с РИАМО предупредила, почему «отношения» с роботами — это «игра в одни ворота».

Она пояснила, что люди обычно идут за таким «общением» из-за внутреннего одиночества.

«Но это же робот, он не испытывает каких-то сложных чувств. Робот может быть запрограммирован на любовь к нам, он не злится, не устает и не раздражается. Когда мы устали или робот нам надоел, мы его выключаем. Это очень похоже на детскую игру в куклы, когда у девочки есть кукла-младенец, с которой она не проводит время 24/7, как реальная мать проводит с младенцем. Ребёнок с куклами поиграл и убрал их в шкаф. Вот здесь примерно такая же история», — объяснила Галич.

Она напомнила, что всё начиналось с интерактивных детских игрушек в виде животных, а теперь начали появляться роботы, ориентированные на взрослую аудиторию.

«Но все эти дорогие интерактивные игрушки у детей вскоре отправляются на дальнюю полку. Потому что ничто не заменит живого щенка, живого котенка и живого общения. Это обман, это робот. Мы хотим, чтобы нас именно любили, а любить может только живое существо», — резюмировала Галич.