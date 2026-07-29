Психолог сравнила стремление к близости с роботами с детской игрой в куклы

«Но это же робот, он не испытывает каких-то сложных чувств. Робот может быть запрограммирован на любовь к нам, он не злится, не устает и не раздражается. Когда мы устали или робот нам надоел, мы его выключаем. Это очень похоже на детскую игру в куклы, когда у девочки есть кукла-младенец, с которой она не проводит время 24/7, как реальная мать проводит с младенцем. Ребёнок с куклами поиграл и убрал их в шкаф. Вот здесь примерно такая же история», — объяснила Галич.