В ГД хотят обязать кафе и рестораны бесплатно давать посетителям воду

Российские кафе и рестораны должны бесплатно предоставлять посетителям питьевую воду. Речь идёт о фильтрованной воде из водопровода, уточнил автор инициативы, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, информирует ТАСС.
Депутат указал на то, что некоторые заведения общепита принципиально продают только сверхдорогую воду премиальных марок, фактически вынуждая клиентов покупать её.
«Для пресечения такой практики, вызывающей в обществе дополнительное раздражение, прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять своим клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода», — сказано в письме, которое Делягин направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову.
Тем временем россиянам рассказали, когда законно можно отказаться от оплаты счета в ресторане.
Напомним, в московском транспорте в жару бесплатно раздают воду.